В Муроме племянник едва не убил родного дядю

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Мурома по статье "покушение на убийство".

По версии следствия, 27 октября мужчины решили вдвоем отметить день рождения родственницы. Они выпивали и поссорились. Тогда племянник повалил дядю на пол и нанес не меньше 10 ударов рукой по голове, а затем стал душить. После того, как 41-летний родственник перестал оказывать сопротивление, юноша нашел нож и ударил его в шею, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Увидев, что из раны потекла кровь, молодой человек решил, что убил дядю и убежаля, а нож выкинул. Однако, родственник через какое-то время очнулся и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

В ходе допроса молодой человек во всем признался и раскаялся.