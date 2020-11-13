21-летний гусевчанин угрожал канцелярским ножом покупателю торгового центра

В одном из торговых центров города Гусь-Хрустального заметили нарушителя общественного порядка. Прибывшие на место полицейские установили, что инициатором конфликта стал 21-летний местный житель. Он взял канцелярский нож и угрожал расправой одному из покупателей, который снимал дебошира на телефон. По данным УМВД по Владимирской области, в отношении 21-летнего гусевчанина были возбуждены уголовные дела за хулиганство и угрозу убийством.

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек совершил еще и разбой. На местной автостоянке он нанес несколько ударов местному жителю, после чего потребовал отдать ему наручные часы. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший выполнил требование. Так дебошир получил третью статью. Сейчас он находится под домашним арестом. Уголовные дела направлены в суд.