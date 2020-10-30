В центре Мурома, где сбили двух подростков, поставят светофор с кнопкой вызова

Муромский городской суд согласился с требованием местного прокурора поставить светофор с кнопкой вызова в районе дома №26 по улице Владимирская города Мурома.

Решение о светофоре было принято после проверки прокуратуры. А та в свою очередь озаботилась этим после ДТП в этом месте 18 августа, когда сбили двух подростков. Местное население давно просило поставить здесь светофор. Помимо того, что это центр города, на этом участке также находится большое количество социальных объектов, посещаемых детьми, в том числе школа №15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева.

Как сообщили в областной прокуратуре, светофор должен появиться в ближайшее время.