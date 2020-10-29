Жители Владимирской области напишут большой этнографический диктант

Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности граждан.

Написать диктант может любой желающий. Задания будут опубликованы 3 ноября в 00:01 на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Там же нужно пройти регистрацию для участия в испытании.

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов, часть которых уникальна для каждого субъекта РФ и других стран. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Традиционно всем будут выданы сертификаты с указанием результатов