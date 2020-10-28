С начала осени во Владимирской области оштрафовали за нарушение "масочного" режима более 160 человек

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области отчитался по проверкам магазинов и торговых центров на соблюдение "масочного" режима. Напомним, что они начались с начала осени.

С 1 сентября сотрудники ведомства проверили более 800 объектов сферы торговли и услуг, в том числе 696 магазинов и торговых центров, 31 парикмахерскую, 13 фитнес-центров, 38 объектов общепита, 28 культурно-развлекательных учреждений и 60 объектов образования. Нарушения везде стандартные: несоблюдение "масочного" режима, отсутствие надлежащей дезинфекции помещений, несоблюдение социальной дистанции. Всего с начала осени составлено 237 протоколов, из них 163 на граждан, 31- в отношении должностных лиц организаций и предприятий, 15 - в отношении индивидуальных предпринимателей, 28 - в отношении юридических лиц. Все протоколы переданы в суд.

Напомним, что за выявленные нарушения по административному кодексу грозит штраф в размере: до 40 000 рублей на граждан; до 150 тысяч на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; до 500 тысяч на юридических лиц.