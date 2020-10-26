Во Владимирской области за прошлую неделю шестеро детей получили ранения в ДТП

Фото: пресс-служба УМВД

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими: шестеро человек погибли и 65 получили ранения, в том числе травмированы шестеро несовершеннолетних. На дорогах области, по данным УМВД, произошло две аварии с участием нетрезвых водителей. Всего в состоянии опьянения было остановлено 78 автолюбителей.

Авария с погибшим 22-летним пассажиром случилась в Александровском районе 24 октября. 39-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 23-летнего водителя. Он, его 27-летний пассажир и водитель «Ниссана» госпитализированы. Пассажир «ВАЗа» скончался в больнице. 25 октября уже во Владимире на автодороге М-7 «Волга» 29-летний водитель «Фольксвагена» наехал на 22-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.