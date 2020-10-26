В деревне Вяткино после капремонта откроется сельский Дом культуры

Сегодня, 26 октября, в деревне Вяткино Судогодского района состоится торжественное открытие сельского Дома культуры после капитального ремонта, который был проведе н в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На капитальный ремонт здания ДК было выделено свыше 4,5 млн рублей, в т.ч. свыше 3,5 млн рублей - из федерального бюджета. Были произведены капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, помещений, замена оконных блоков.

Также Вяткинскому сельскому поселению были выделены около 3,5 млн рублей из областного и местного бюджетов на оснащение Дома культуры оборудованием, мебелью, одеждой сцены и охранно-пожарной сигнализацией.

Здание, где сегодня расположен сельский клуб, было построено в 1984 году и поначалу использовалось как торговый центр. В 1992 году было перепрофилировано в дом культуры. Для этого был проведен необходимый ремонт, установлена сцена и подготовлены кабинеты для проведения занятий и репетиций.В 2015 году дом культуры был газифицирован.

Несмотря на проведенные мероприятия, основной проблемой оставалась теплоизоляция здания клуба и соблюдение температурного режима в помещениях. Инженерная инфраструктура, фасад и крыша здания также требовали капитального ремонта. Все это напрямую сказывалось на количестве посетителей клуба. При этом востребованность сельского дома культуры, как места проведения культурно-массовых и социально значимых мероприятий, в деревне очень велика.

Сегодня в ДК работают 18 кружков и любительских объединений, которые посещают более 200человек, в том числе – около 100 детей. Свою работу в 2017 году начала театральная студия «Луна». Досуговые и любительские объединения по творческим и спортивным направлениям включают в себя более 90 человек.

В здании клуба расположена библиотека. За 2019 год количество посещений составило 6,5 тысяч, книговыдач – 10,5 тысяч. На базе библиотеки работают клуб общения пожилых людей «Надежда», детский клуб «Юный любитель книги».