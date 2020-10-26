Во Владимире насмерть сбили 23-летнего молодого человека

За прошлую неделю во Владимирской области произошло 43 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 65 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей.

- С участием водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, произошли две автоаварии. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, - рассказали в областном управлении МВД.

В выходные произошло сразу два ДТП со смертельным исходом. 24 октября около 20:57 на 131 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В.Дворики» 39-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 24 -летнего водителя. В результате ДТП водитель «Ниссана», водитель и 27-летний пассажир «ВАЗ» госпитализированы, второй 22-летний пассажир машины от полученных травм скончался в больнице.

25 октября около 3 часов утра на 21 км автодороги М-7 «Волга» 29-летний водитель «Фольксвагена» наехал на 23-летнего молодого человека, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель направлен на амбулаторное лечение.