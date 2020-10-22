В Суздальском районе органы опеки будут наблюдать за семьей 10-летней девочки, которую соседи нашли на трассе

Органы опеки совместно с управлением образования Суздальского района взяли на контроль семью 10-летней Ани, которую жители деревни Велисово нашли на трассе. Напомним, они увидели, как поздним вечером девочка шла по дороге в одной футболке и тонких штанишках. Она рассказала, что бабушка выгнала ее из дома.

- Выяснилось, что бабушка девочки обнаружила, что пропал ее паспорт. Тогда она обвинила в этом Аню и выпроводила ее из дома. Тогда-то ее и приютили местные жители, - рассказал уполномоченный по защите прав ребенка по Владимирской области Геннадий Прохорычев. - А на следующий день бабушка пришла в школу, чтобы поговорить с внучкой. Она спросила ее, как прошел урок английского и услышав, что Аня получила двойку, попыталась ударить ее палкой, с помощью которой она ходит.

Учителя сразу же увели девочку в класс, а бабушку попросили уйти из школы. А вечером Аню забрал папа и увез ее во Владимир. Теперь он каждое утро возит ее в школу, а потом забирает оттуда.

- В школе об Ане отзываются хорошо. Она — прилежная ученица, всегда выполняет домашнее задание. Единственное, летом папа обращался за помощью к психологу. У девочки были страхи и внутреннее напряжение. Мы однозначно не оставим эту семью без наблюдения. Необходимо решать вопрос о дальнейшем образовании Ани. Возможно, ее нужно перевести в одну из владимирских школ, - подчеркнул Геннадий Прохорычев.