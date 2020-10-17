Жители деревни Велисово о десятилетней девочке: «Аня шла по трассе в одной футболке и вся избитая»

Первый раз девочку увидели идущей по трассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В редакцию «Комсомольской правды» обратились взволнованные жители деревни Велисово Суздальского района. Они рассказали, что некоторое время назад поздно вечером увидели на трассе 10-летнюю девочку, одетую в одну футболку и тонкие штанишки.

- Аня шла и плакала, потому что ее выгнали из дома дедушка и бабушка. Мы с мужем повели ее к себе домой. Она была вся грязная, с синяками на теле и укусами от блох, - вспоминает местная жительница Людмила Вагина.

Сама Аня родом из Украины. В 2018 году у девочки умерла мама, и отец привез ее оттуда во Владимирскую область, после чего отдал на воспитание бабушке. По словам Ани, жилось в новой семье несладко: ей запрещали лишний раз включать свет и стирать свои вещи в стиральной машине — только вручную.

- Конечно, мы сразу начали искать родственников, и нашли тетку. Позвонили ей, но она сказала, что мы можем оставить ребенка себе, При этом обозвала девочку нецензурным словом. И только после того, как я пригрозила полицией, она дала свой адрес во Владимире и попросила привезти Аню, - продолжает Людмила. - Когда мы приехали, девочка даже боялась выйти из машины. Но это неудивительно: когда к нам вышли ее родственники и начали кричать, обзывать ребенка, даже мне стало страшно. Тетка схватила ее за руку и увела.

А в начале этой недели в Сокольскую школу, где учится Аня, пришла ее бабушка, прихватив с собой палку. Она начала махать ей во все стороны, избивая девочку. Остановилась только после того, как в драку вмешались учителя. Если о многом в этой истории пока можно говорить лишь со слов девочки, то эта история точно имела место, так как факт инцидента признал даже директор учебного заведения.

Перепуганная девочка побежала просить помощи у тех, кто до этого уже был добр к ней — к Людмиле и ее мужу (последний, кстати, староста деревни Велисово). Те нашли телефон отца и позвонили ему. Аню трясло от страха, и она ни за что не соглашалась поехать с ним.

- Тогда он приехал с подмогой. Отец привез с собой родственников и учительницу, которая начала кричать на Аню, угрожая ей полицией и детским домом. А потом они просто схватили ее за руки и ноги и выволкли на улицу. Мы даже не успели ничего предпринять, чтобы остановить этот кошмар, - со слезами в голосе говорит Людмила.

После этого она позвонила в школу и попросила помощи у директора. Тот вызвал к себе отца Ани и попросил забрать девочку к себе. Сейчас он возит ее из Владимира в Сокол. Но местные жители уверены, что «идиллия» продлится недолго.

Историей займется детский омбудсмен Геннадий Прохорычев.

Редакция «Комсомольской правды» сообщила о ситуации уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области Геннадию Прохорычеву. Он обещал помочь и отправить в семью органы опеки. Мы будем следить за развитием ситуации.