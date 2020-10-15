Ограду церкви в Собинском районе признали памятником культуры

Постановлением госинспекции по охране памятников культурного наследия определены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения -Богоявленской церкви в селе Заречном и выявленного объекта культурного наследия – ограды Богоявленской церкви, построенной в 19 веке. Саму церковь признали памятником культуры еще в 1980 году, а теперь к памятникам причислили и ограду. Теперь все работы не только в самой церкви и вокруг нее, но и около ограды нужно согласовывать с госинспекцией, а некоторые работы, способные изменить облик памятника, например, возведение пристроек или изменение ограды, и вовсе запрещены. Церковь Богоявления построили по инициативе крестьянина Леонтия Борисовича Борисова в 1884 году, который во время странствий дал обет построить храм. С помощью мецената Родиона Баженова ему это удалось, и в сентябре 1884 года церковь освятили.