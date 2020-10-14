Руководить территориальной политикой Владимирской области будет Евгений Кондрахин

Евгений Кондрахин

Также тридцатидевятилетний чиновник стал заместителем директора этого же департамента, созданного в этом году. Евгений Валерьевич Кондрахин родился в 1981 году в Ростовской области. Окончил Донской государственный аграрный университет по специальности «технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в Москве прошел профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и по программе «Мировая политика» в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Работать он начал только в 2008 году в центре социального обслуживания «Мещанский». Потом перешел в отделение ПФР по г. Москве и Московской области, работал в департаменте обеспечения безопасности и внутреннего контроля и департаменте капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного Фонда. С 2016 года он был помощником депутата Государственной Думы шестого и седьмого созывов, старшим референтом аппарата фракции ЛДПР в нижней палате Российского парламента.