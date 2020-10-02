Во Владимирской области выйдет книга о госпиталях Муромцево в годы Великой Отечественной войны

3 октября в Муромцевском лесотехническом техникуме пройдёт презентация книги "О мужестве в тылу. Госпитали посёлка Муромцево в годы Великой Отечественной войны". Её автор – руководитель Владимирского регионального отделения Поискового движения России Вячеслав Казаков.

В книге на основе архивных документов, материалов поисковых работ, данных семейных архивов, информации музеев излагается история госпиталей, действовавших в годы Великой Отечественной войны в посёлке Муромцево Судогодского района. Прослежены судьбы военнослужащих, проходивших в них лечение, обобщены данные о воинах, захороненных на кладбище Новая Никола. Это издание стало итогом более чем десятилетних изысканий поисковиков отряда "Амулет" и является одним из результатов увековечения памяти солдат, офицеров и сотрудников госпиталя.