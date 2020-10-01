Ковровчанин попытался создать компанию через подставное лицо

Житель Коврова решил нарушить закон, зарегистрировав юридическое лицо через подставных лиц. В феврале этого года он попросил знакомого зарегистрироваться в качестве генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Регион Плюс», но при этом управлять компанией ему было не надо. Знакомый, которому за это предложили вознаграждение, согласился. Ковровчанин, оформив необходимые документы, сопроводил мужчину в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, где тот предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица. Однако инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира в регистрации ООО «Регион Плюс» отказала. Попытки махинации вскрылись и теперь жителя Коврова обвиняют в покушении на образование юридического лица через подставных лиц. Рассматривать дело по существу будет мировой суд г. Коврова и Ковровского района.