Во Владимирской области задержали двоих мужчин с наркотиками

В августе текущего года в полицию обратились жители Гороховецкого района. Они сообщили, что видели на улице мужчину, который подозрительно себя вел. На место сразу выехали полицейские. В ходе досмотра у мужчины изъяли пакетик с сыпучим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что внутри пакетика была "синтетика" массой чуть больше грамма. Наркотик мужчина хотел использовать сам. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. По части 2 статьи 228 УК РФ ему может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД, за аналогичное преступление задержали 26-летнего жителя Суздальского района. Он на днях предстанет перед судом. Наркотики были найдены в кармане куртки. Молодой человек купил их в интернете для личного потребления.

О фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по следующим телефонам:

(4922) 52-72-13 - бесплатная и круглосуточная «линия доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

(4922) 45-18-81 - дежурная часть.