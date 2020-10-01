В Гусь-Хрустальном дети подожгли сараи

На месте работали 16 человек Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В районе пяти вечера 29 сентября в Гусь-Хрустальном загорелись сараи на площади 150 квадратных метров. По предварительной информации ГУ МЧС России по Владимирской области, причиной пожара могла стать шалость детей с огнем.

Вблизи сараев стоит многоквартирный жилой дом. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение и не дать огню перейти на дом. В результате теплового воздействия у него только повредился сайдинг на чердаке. На месте работали 4 единицы техники и 16 человек.