Во Владимире транспорт временно не будет ездить по улице Электрозаводской

Из-за ремонта магистрального трубопровода тепловых сетей в районе домов №№ 1 и 2 по улице Электрозаводской, с 22.00 часов пятницы, 25 сентября до 16.00 часов воскресенья, 27 сентября будет временно ограничено движение всех видов транспорта по ул. Электрозаводской в районе этих зданий. Автомобили направят в объезд по улице 16 лет Октября, а троллейбус № 7 пойдет по измененной схеме: ул. Фатьянова — ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина — ул. Студёная гора — ул. Дворянская — ул. Большая Московская — ул. Гагарина — ул. Луначарского — ул. Батурина — ул. Мира — ул. Усти-на-Лабе - вокзал.