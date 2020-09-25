Владимирская школа №31 может войти в 100 лучших школ страны

До 15 ноября школы страны соревнуются за звание лучшей и за право войти в 100 представителей профессий. По итогам конкурса будут определены: 3 лучших директора, 3 лучших заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 3 лучших заместителя директора по воспитательной работе. Общий призовой фонд конкурса — 700 000 рублей.

Позади три этапа. Из 2342 школ владимирская школа №31 находится на 59 месте. Чтобы ее поддержать, нужно зайти на сайт shkolagoda.menobr.ru, пройти регистрацию и проголосовать за школу в разделе "голосование".

Торжественное объявление победителей и церемония награждения состоится в Москве в декабре. За первое место дадут 100 тысяч рублей, за второе - 60 тысяч рублей, за третье - 40 тысяч рублей.