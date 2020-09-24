В Киржаче бывший сотрудник УФСИН подкинул наркотики своему начальнику

У экс-начальника оперативного отдела по контракту ФКУ ЛИУ №8 не сложились отношения с руководством, и он решил отомстить начальнику учреждения, подбросив ему наркотики. Мужчина надеялся, что после этого его руководитель уйдет со службы. Бывший начальник отдела попросил одного из осужденных найти на свободе знакомого, который сначала купит наркотики, а затем их подбросит в автомобиль руководителя. Взамен он предложил осужденному создание облегченных условий дальнейшего отбывания им наказания. Заключенный согласился, наркотик достал, но потом добровольно выдал его службе безопасности УФСИН. За превышение должностных полномочий экс-начальника отдела оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей, но поскольку до суда он был под стражей и под домашним арестом, его освободили от необходимости платить.