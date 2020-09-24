Владимирские спортсмены стали лучшими на Чемпионате России по радиоспорту в Дзержинске

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С 18 по 22 сентября в Дзержинске состоялись Чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по радиоспорту (в группе дисциплин «спортивная радиопеленгация»). В течение 4-х дней сильнейшие спортсмены страны соревновались на сложных трассах в сосновом бору Нижегородской области.

На классических дистанциях среди мужчин золото в дисциплине «3,5 МГц» и серебро в дисциплине «144 МГц» завоевал Мастер спорта России международного класса по радиоспорту Эдуард Годунов.

В дисциплине «спортивная радиопеленгация — спринт» серебряную медаль чемпионата страны завоевала Мастер спорта России международного класса по радиоспорту Светлана Годунова.

Огромную радость тренерам и болельщикам принесли результаты владимирских юниоров, выступавших на Чемпионате России:

Надежда Мельникова дважды поднялась на взрослый пьедестал. В копилку владимирской команды она принесла серебро на классической дистанции «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и бронзу в дисциплине «спортивная радиопеленгация — спринт».

Бронзовую медаль среди мужчин завоевал Андрей Григорьев. Золотую медаль и звание Чемпионки России среди женщин в дисциплине радиоспорта «спортивная радиопеленгация 144 МГц» выиграла Яна Михайлова. Оба спортсмена выполнили норматив Мастера спорта России по радиоспорту.

По итогам соревнований на Чемпионате России по радиоспорту владимирские спортсмены завоевали 7 личных медалей и одержали победу в командном зачете.

Во всероссийских соревнованиях высокие результаты показали молодые владимирские спортсмены: Щербаков Захар — два золота на классических дистанциях 3,5 и 144 МГц среди юношей до 17 лет; Щербаков Степан — золото и бронза на классических дистанциях 3,5 и 144 МГц среди юношей до 15 лет; Койкова Анастасия — золото в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди девушек до 17 лет; Шмалько Маргарита — золото в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет; Коблова Виктория — бронза в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет; Аззопарди Илэйна-Кейт — бронза в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди девушек до 15 лет; Годунов Борис — бронза в дисциплине «спортивная радиопеленгация — спринт» среди юношей до 15 лет;

Среди юниоров и юниорок медали всероссийских соревнований завоевали: Григорьев Андрей, Мельникова Надежда, Мельникова Светлана, Ионова Александра и Михайлова Яна.

Через неделю в Республике Крым состоится Первенство России по радиоспорту, на котором владимирские спортсмены представят наш регион.