В Оргтруде рекультивируют свалку

Свалку ТБО в микрорайоне Оргтруд организовали в 1970-1980 годах для нужд Камешковского района, отходы туда свозили до 1998 года, а с 2006 года полностью закрыли. Еще в 2015 году за счет средств бюджета города Владимира был разработан проект рекультивации данной свалки. Он прошел государственную экологическую экспертизу, и в этом году в рамках федерального проекта на реализацию работ поступило 54 миллиона 612 тысяч рублей. Работы начались в июле, уже обустроены технические дороги, проведены срезка и перемещение отходов для организации площадки, подсыпка грунтом, устройство подстилающего слоя из песка и изолирующего слоя. На обустроенную площадку перемещены отходы. Сейчас продолжается устройство системы дегазации, после чего поставят изолирующий экран, а со стороны подъездной автодороги возведут ограждение и проведут биологическую рекультивацию бывшей свалки, предусматривающую нанесение песка и плодородных слоев почвы поверх защитной «подушки», рыхление и посев семян. Полностью все работы должны быть завершены к 1 ноября.