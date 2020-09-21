Владимирцам предлагают забрать собак из УФСИН

с сайта УФСИН по Владимирской области

Кинологическая служба УФСИН России по Владимирской области предлагает жителям областного центра бесплатно забрать собак. В ведомстве отмечают, что их больше нельзя использовать для службы в силу возраста (после 8 лет) или из-за других качеств.

Собаки прошли курс дрессировки (тренировки) и несли службу по категориям: караульная, патрульно-розыскная и розыскная. Есть ветеринарные книжки со всеми необходимыми прививками и обследованиями.

Задать все интересующие вопросы специалистам кинологической службы УФСИН и узнать, как забрать собак, можно по телефону 8 (4922) 37-57-82