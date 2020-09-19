В Собинском районе запустили производство органических удобрений

18 сентября в Собинском районе торжественного открыли новый производственный комплекса в деревне Конново.

Новый производственный комплекс органических удобрений в тестовом режиме работает уже несколько месяцев. Производят здесь редкий в России и очень востребованный продукт: удобрения на чистой органике, без химических составляющих. При этом организован полный цикл: от добычи, переработки и хранения торфа до производства готовых грунтов и субстратов.

В предприятие вложено уже 350 млн рублей, и есть планы дальнейшего развития. Создано 38 рабочих мест, планируется расширить штат до 110 человек. Большинство работников – местные, из Конново и окресных населённых пунктов.

Директор предприятия Роман Дудник рассказал, что продукция пользуется огромным спросом, даже сейчас, не в сезон, на производстве организован 12-часовой рабочий день. В сезон здесь перейдут на трёхсменный график работы.

Губернатор Владимир Сипягин отметил, что инвестор, уже зарекомендовавший себя как надежный партнёр региона, планирует и дальше развиваться во Владимирской области. На очереди – реализация в Конново инвестпроекта по созданию логистического комплекса, который позволит почти в 4 раза увеличить объём производимой продукции. Размер инвестиций в новый проект может составить от 350 до 400 млн рублей.