Волонтеры культуры Владимирской области вошли в топ-20 в России

Участниками этого этапа стали 179 организаций из 70 регионов России. Конкурсанты разрабатывали концепции развития волонтёрских центров и реализовали информационную кампанию по продвижению идей и ценностей добровольчества в сфере культуры.

По итогам оценки материалов были отобраны 20 волонтёрских центров, которые проходят на очный этап соревнований. В двадцатку лучших попал и региональный добровольческий центр «Волонтёры культуры» Владимирской области, действующий на базе областной библиотеки для детей и молодёжи в рамках реализации национального проекта «Культура».

В конечном итоге победителями конкурса должны стать только 10 волонтёрских центров. Каждый получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на целевое использование по поддержке и развитию добровольчества.