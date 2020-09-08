Новый руководитель Владимирского юридического института приехал из Кирова

фото с сайта ВЮИ ФСИН России

Педагогическому составу и студентам Владимирского юридического института ФСИН представили нового руководителя. Им стал полковник внутренней службы Василий Понкратов Василий.

Василий Александрович Понкратов – кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы. В 1987 году проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте. После армии окончил Пензенский политехнический институт, а также – Рязанский институт права и экономики (по специальности «юриспруденция»).

Службу в правоохранительных органах начал в должности инспектора инспекции исправительных работ Земетчинского района УВД Пензенской области.

С октября 2012 года возглавлял Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, в июне возглавлявший Владимирский юридический институт Сергей Бабурин был отстранен от исполнения своих обязанностей. Его подозревают в превышении должностных полномочий при организации денежных сборов с курсантов ВЮИ на спортивную форму и лекарства для профилактики коронавируса, а также в увольнении проштрафившегося подчиненного «задним числом». Сейчас он находится под стражей.