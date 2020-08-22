Кукольный театр во Владимире откроет двери 28 августа

Владимирский кукольный театр, наконец-то, начинает работать в полном объеме и открывает двери для зрителей. Первые спектакли пройдут 28 августа.

Как написано в официальном аккаунте театра в Инстаграме, "Актёры - продизинфицированы, куклы - руки помыли, температура у всех в норме! Ой... наоборот! Но Вы ведь все поняли? МЫ СОСКУЧИЛИСЬ!!!" Первым стартует театр на подушках для самых маленьких спектаклем-премьерой "Про Ежика и Медвежонка". Всего будет два сеанса - в 10 и 18 часов.

Уже 29 августа начнет работу и большой зал театра. Вот расписание ближайших премьер:

Театр на подушках:

29 августа, 10.00 и 16.30 - "Терем-теремок. Сладкая история";

30 августа, 10.00 и 16.30 - "Где прячутся сны".

Большой зал:

29 августа, 11.00 - "Дюймовочка"

30 августа, 11.00 - "В стране дорожных знаков".

Билеты приобретаются НА КАЖДОГО зрителя, независимо от возраста. Приобрести их можно онлайн на сайте театра. Билеты ограничены!