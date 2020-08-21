Во Владимирской области официально 30 тысяч безработных

21 августа пресс-конференцию дал директор департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев. Он рассказал о том, как обстоят дела на рынке труда в 33 регионе.

На сегодняшний день в центрах занятости населения региона на учёте стоит 32 тысячи человек. 30 тысяч из них – признаны безработными. Остальные две тысяч человек находятся в поисках работы. Максимальное пособие для безработных – 12130 рублей. Его получают более 12,5 тысяч безработных, ставших таковыми после 1 марта. К слову, повышенные выплаты для этой категории безработных сохранятся до 1 октября.

При этом около 11 тысяч человек в регионе получают минимальное пособие по безработице - 1900 рублей. Это люди, которые до пандемии не были трудоустроены официально.