Во Владимирской области 182 человека скончались от коронавируса

Всего на 15 августа в регионе зарегистрировано 5923 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего больных во Владимире, на втором месте по числу заболевших – Гусь-Хрустальный, а на третьем – Петушки. Большая часть заболевших уже выздоровела - 5277 пациентов, в том числе за 14 августа – 15 человек. 182 человека умерли от коронавирусной инфекции, в том числе пятеро медиков. Продолжают в регионе болеть и пневмонией с ОРВИ. За 14 августа с простудой, протекающей тяжело, к врачам обратились 265 человек, а больных с признаками внебольничной пневмонии – 35. В больницах в этот день находились 39 пациента с ОРВИ и 386 – с пневмонией. Вместе с тем в областном департаменте здравоохранения отмечают, что система здравоохранения региона готова ко второй волне пандемии и любым другим неожиданностям.