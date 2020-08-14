Во Владимире каменщика придавило кирпичами

СУ СКР по Владимирской области проверяют обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте во Владимире.

- 12 августа при выполнении строительных работ каменщика придавило кирпичами, осыпавшимися с поддона.Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Строитель погиб на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В том числе будет дана оценка действиям работодателя по организации безопасности рабочих мест, соблюдению техники безопасности на строительном объекте.