Во Владимире задержали парочку распространителей наркотиков

Оперативники задержали двух жителей областного центра по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. При себе и дома у девятнадцатилетней девушки и двадцатисемилетнего молодого человека оперативники обнаружили и изъяли психотропное вещество массой 8,34 гр. и марихуану массой 32,56 гр., материалы для фасовки, весы и мобильные телефоны. По информации УМВД России по Владимирской области, задержанные планировали организовать «тайники-закладки» с запрещенными веществами на территории города Владимира. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ - «покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ)». Пара находится под домашним арестом, правоохранители устанавливают каналы приобретения ими запрещенных веществ. Проводится проверка на причастность фигурантов к ранее совершенным преступлениям.