2020-08-05T08:21:28+03:00
Звезды

Владимирская областная научная библиотека приглашает в театр-пюпитр

6 августа на сайте пройдет онлайн-трансляция спектакля
Виктория СУХОВА
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6 августа в 16 часов на сайте Владимирской областной научной библиотеки - Театр-пюпитр Жанны Хрулёвой. Заслуженная артистка РФ читает пьесу «Прелестница Амхерста» (автор Уильям Люс).

Пьеса «Прелестница Амхерста» составлена по письмам и стихам американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон.

Хотя большинство её знакомых знали о том, что Эмили Дикинсон пишет стихи, масштаб творчества писательницы стал известен только после смерти. При жизни автора было опубликовано только 7 стихотворений. Полное и почти неотредактированное издание её произведений было выпущено лишь в 1955. Посмертные издания стихов утвердили за Э. Дикинсон репутацию сначала эксцентричного, затем – крупного мастера, чьё новаторство в поэзии далеко опередило современников.

Уильям Люс, американский драматург и сценарист: «В моей пьесе жизнь Эмили показана как сознательно заключённый договор с Природой и Искусством, и в согласии с условием этого договора она намеренно направила своё творческое желание в определённое русло… Я решил, что Эмили должна сама рассказать о себе, должна поделиться со зрителями внутренней драмой поэтического сознания, поделиться интимно, наедине».

ИСТОЧНИК KP.RU

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