2020-08-04T15:22:48+03:00
Общество

Во Владимирской области 23 выпускника сдадут экзамены с опозданием

Испытания для них пройдут с 3 по 8 августа
Ирина Мальцева
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В регионе 23 одиннадцатиклассника сдадут выпускные экзамены в дополнительный период сдачи ЕГЭ 2020. Сдать ЕГЭ в августе смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. Также сдать экзамен в эти дни смогут те, кто был отстранен от участия в ЕГЭ в связи с наличием контактов с заразившимися новой коронавирусной инфекцией во время основного периода ЕГЭ. Участники, сдававшие ЕГЭ в июле, а также те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, принять участие в экзаменах в августе не смогут. 3 августа экзамен уже сдали тринадцать выпускников: четверо - биологию, семь - иностранный язык , по одному – ИКТ и историю . Как сообщают в департаменте образования, экзамены прошли в штатном режиме. Все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в ППЭ остаются обязательными к исполнению во время дополнительного периода ЕГЭ. Также следить за ходом экзамена будут онлайн-наблюдатели, общественные наблюдатели и члены ГЭК. Свои результаты участники экзаменов узнают до 16 августа, кроме участников ЕГЭ по иностранным языкам, - им результаты будут выданы не позднее 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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