В Центре ИЗО откроется выставка "Арт-мастерская XXI".

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:23:53+03:00

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5 августа в Центре пропаганды изобразительного искусства начинает принимать посетителей выставка Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "Арт-мастерская XXI".

Проект предоставил уникальную возможность наиболее талантливым и креативным художникам из различных регионов попробовать реализовать свои идеи в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства в едином с ними контексте.

По итогам конкурсного отбора сформирована выставка, включающая более 120 произведений – живопись, графика, скульптура, арт-фото, цифровое искусство. Сначала она будет экспонироваться во Владимире, затем побывает еще в пяти городах России. Наряду с молодыми авторами свои работы демонстрируют и руководители мастерских.

Выставка открыта до 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU