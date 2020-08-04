В Центре ИЗО откроется выставка "Арт-мастерская XXI".
5 августа в Центре пропаганды изобразительного искусства начинает принимать посетителей выставка Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "Арт-мастерская XXI".
Проект предоставил уникальную возможность наиболее талантливым и креативным художникам из различных регионов попробовать реализовать свои идеи в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства в едином с ними контексте.
По итогам конкурсного отбора сформирована выставка, включающая более 120 произведений – живопись, графика, скульптура, арт-фото, цифровое искусство. Сначала она будет экспонироваться во Владимире, затем побывает еще в пяти городах России. Наряду с молодыми авторами свои работы демонстрируют и руководители мастерских.
Выставка открыта до 23 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU