Жители Владимирской области проголосуют за благоустройство дворов и территорий

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Благодаря экономии, количество объектов, которые в этом году будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», увеличилось до 166: более комфортными и удобными станут 123 двора и 43 общественных территории области.

На сегодняшний день работы ведутся на 103 объектах – в 82 дворах и на 21 общественной территории. Уже благоустроено 30 дворов и 9 общественных пространств. На остальных объектах, добавленных в проект за счёт экономии, работы начнутся после проведения необходимых процедур.

В 2021 году благоустройство дворовых и общественных территорий будет выполняться в 31 муниципальном образовании области. Рейтинговые голосования по выбору объектов благоустройства пройдут практически во всех из них вне не зависимости от численности населения. Напомним, что ранее обязанными проводить такие рейтинговые голосования были только муниципалитеты, в которых проживает более 20 тысяч человек.

«Голосования по выбору территорий органы местного самоуправления будут проводить до конца августа. Мы не можем позволить тратить федеральные средства на выполнение работ «для галочки», это должны быть нужные людям общественные пространства», – подчеркнула Елена Семёнова, директор департамента ЖКХ Владимирской области.