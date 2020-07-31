Экспозиция "Золотые ворота" снова открыта для владимирцев

31 Июль 2020 2020-07-31T15:09:08+03:00

Пускать будут только в масках

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С 31 июля Золотые ворота снова открыты для гостей и жителей города Владимира.

Посетить военно-историческую экспозицию можно с 10 до 18 часов. Четверг – выходной день.

Посетители будут допускаться в помещения музея-заповедника строго при наличии гигиенических масок. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, при входе на объекты музея-заповедника и выходе из них.

Проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий будет проходить с ограничениями по количеству человек (не более 5) и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 м.

ИСТОЧНИК KP.RU