Владимирцев ждут на Яблочный спас

31 Июль 2020 2020-07-31T14:58:44+03:00

В этом году его отметят 19 августа

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Снятие ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе позволило Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику начать подготовку к традиционному празднику - Яблочному спасу. В этом году его отметят 19 августа. Как и всегда, местом гулянья станет Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале.

Отличием этого года будет проведение праздничной службы около храма, а не внутри, как обычно. Там же пройдет традиционное освящение плодов. Гости Яблочного спаса смогут посетить ярмарку с ароматным медом, пирогами и душистым чаем. Для посетителей монастыря выступят любимые артисты: вокальная капелла «Благовест», фольклорные ансамбли «Радуница» и «Колокол», балалаечники-виртуозы Александр Катков и Сергей Маленкин.

Для детей и их родителей готовятся мастер-классы резьбы по дереву, изготовлению сувениров из щепы и бересты, гончарному делу, художественной резке по овощам и фруктам.

Во время проведения праздника будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU