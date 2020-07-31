2020-07-31T12:17:29+03:00
Общество

Во Владимире автобус №16С будет ездить до турбазы "Ладога"

По новому маршруту автобусы начнут ходить с 1 августа
Виктория СУХОВА
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По просьбам жителей комиссия по организации перевозки пассажиров приняла решение о продлении трассы автобусного маршрута № 16С «Ул. 3-я Кольцевая - Заклязьменский» до остановки «Турбаза «Ладога».

Автобусный маршрут № 16С «Ул. 3-я Кольцевая - «Турбаза «Ладога» начнет свою работу с субботы, 1 августа. Расписание движения автобусов маршрута № 16С не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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