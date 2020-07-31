Во Владимире автобус №16С будет ездить до турбазы "Ладога"
По новому маршруту автобусы начнут ходить с 1 августа
фото городской администрации
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По просьбам жителей комиссия по организации перевозки пассажиров приняла решение о продлении трассы автобусного маршрута № 16С «Ул. 3-я Кольцевая - Заклязьменский» до остановки «Турбаза «Ладога».
Автобусный маршрут № 16С «Ул. 3-я Кольцевая - «Турбаза «Ладога» начнет свою работу с субботы, 1 августа. Расписание движения автобусов маршрута № 16С не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU