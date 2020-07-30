Во Владимирской школе №29 расписали стены по мотивам произведения "Алиса в стране чудес"

30 Июль 2020 2020-07-30T11:12:35+03:00

Стены расписаны на втором этаже, где будут начальные классы

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В 29-ой школе Владимира закончились работы по росписи стен на втором этаже, где будут учиться начальные классы.

На стенах - иллюстрации по мотивам произведения "Алиса в стране чудес". Одну стену украшает сцена безумного чаепития, на второй изображена Червонная королева, которая увидела, что розы белые. На третьей стене чеширский кот разговаривает с Алисой, заканчивается роспись картиной с изображением Шляпника, зайца и главной героини.

Украсил стены художник Евгений Комзев. Это не первая его работа. В апреле вместе с художником Николаем Еремкиным они изобразили на стенах третьего этажа события Великой Отечественной войны. В школе появится уникальная музейная экспозиция, посвященная 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU