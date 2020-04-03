Во владимирской школе №29 художники рисуют на стенах сцены событий Великой Отечественной войны

3 Апр 2020 2020-04-03T08:16:21+03:00

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В школе №29 вскоре появится уникальная музейная экспозиция, посвященная 75-летию Победы. Более 100 квадратных метров площади (5 простенков) расписаны владимирскими художниками Николаем Еремкиным и Евгением Комзевым.

Преобразование пространства третьего этажа еще только началось: на данный момент завершена работа со стенами: 4 посвящены событиям Великой Отечественной войны, пятая напоминает о подвиге героя Романа Абдулова, выпускника школы, погибшего в 1996 году в Чеченской республике. Заказаны стенды и специальные витрины, где будут размещены документы и иллюстрации, посвященные жизни нашего города в годы войны, его заводам и госпиталям, будут воспоминания учителей, а также артефакты, которые передали (и еще передадут) в новоиспеченный школьный музей поисковые отряды Владимирской области.

При создании экспозиции предполагается использование материалов школьного архива, материалов личных архивов сотрудников школы, творческие работы обучающихся, материалы проектной деятельности детей под руководством педагогов школы.

Школа была создана в послевоенные годы (1958 год). Детей обучали педагоги, пережившие тяготы войны. В связи с этим одна из целей проекта – сохранить воспоминания о том времени и передать будущему поколению.

ИСТОЧНИК KP.RU