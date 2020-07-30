Прожиточный минимум во Владимирской области за второй квартал 2020 года составил 11093 рубля

30 Июль 2020 2020-07-30T10:42:06+03:00

Он рассчитан на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе

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Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Его размер составляет: на душу населения – 11093 рубля, для трудоспособного населения – 12085 рублей, для пенсионеров – 9303 рубля, для детей – 11294 рубля.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

Прожиточный минимум рассчитан на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. Как отмечают специалисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного минимума на душу населения во Владимирской области, и наоборот. Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (50 процентов от стоимости продуктов питания) с учётом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары и услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU