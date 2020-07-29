2020-07-29T11:52:57+03:00
Общество

Мэр Владимира Ольга Деева сложила полномочия на последнем заседании Горсовета

Она пожелала удачи всем, кто примет участие в сентябрьских выборах
Алексей СУХОВ
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29 июля состоялось очередное заседание владимирского Горсовета. На нем достаточно неожиданно глава города Ольга Деева заявила, что складывает с себя полномочия мэра.

Ольга Деева сказала, что благодарит всех депутатов за работу и желает удачи тем, кто будет участвовать в сентябрьских выборах в Горсовет. После этого она покинула заседание Горсовета.

Формально исполнять обязанности председателя владимирского Горсовета следующие два месяца будет заместитель Ольги Деевой Лариса Пышонина. Однако по факту большой работы от последней не требуется, так как в августе законодательный орган областного центра уйдет на каникулы, а в сентябре Горсовет уже соберется новым составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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