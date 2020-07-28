2020-07-28T16:02:14+03:00
Происшествия

В Суздальском районе лже-работники МЧС угрожают мебельным предприятиям проверками

Таким образом они вымогают деньги
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области участились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, угрожают различным предприятиям проверками соблюдения норм пожарной безопасности.

- Мошенники обращаются с заведомо недостоверной информацией о том, что в их учреждениях спланирована проверка с участием представителей Главного управления МЧС России по Владимирской области и Главного управления МЧС России по городу Москве, - рассказали в областном управлении МЧС.

В своих сообщениях мошенники также предлагают собеседникам якобы безболезненный путь прохождения проверочных мероприятий, а именно – предоставление ценных подарков или даже определённой суммы денег.

Уже сегодня, в связи с ночным пожаром в складском помещении мебельного производства в городе Владимире, зарегистрированы факты, когда мошенники угрожали проверками предприятиям по производству мебели Суздальского района.

Главное управление МЧС России напоминает о том, что при подобном обращении нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также органы надзорной деятельности МЧС России по данному району. Кроме того, обратиться можно и по номеру Единого «телефона доверия» Главного управления: 8 (4922) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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