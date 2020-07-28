2020-07-28T08:40:43+03:00
Происшествия

Во Владимире сгорел склад мебельного производства

Причиной, скорее всего, стало короткое замыкание
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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28 июля в 2.15. спасателям сообщили о пожаре в складском помещении мебельного производства по адресу: ул. Электрозаводская, д.5.

- Когда пожарные прибыли на место, складгорел уже по всей площади — 480 м.кв., обрушилась кровля. Была угроза распространения огня на соседний ангар, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожарным удалось не допустить распространение огня. В 3.06. пожар был локализован, в 3.27. ликвидировано открытое горение. В настоящее время продолжается проливка.

Площадь пожара составила 480 кв.м. Пострадавших нет. Уже установлено, что пожар был поздно обнаружен и поздно вызвана пожарная охрана.

Сгоревшее помещение являлось складом мебельного производства ООО «Фиеста». На нём хранились деревянные заготовки продукции.

К ликвидации пожара привлекались 35 человек и 12 единиц техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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