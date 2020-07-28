Во Владимире сгорел склад мебельного производства
28 июля в 2.15. спасателям сообщили о пожаре в складском помещении мебельного производства по адресу: ул. Электрозаводская, д.5.
- Когда пожарные прибыли на место, складгорел уже по всей площади — 480 м.кв., обрушилась кровля. Была угроза распространения огня на соседний ангар, - рассказали в областном управлении МЧС.
Пожарным удалось не допустить распространение огня. В 3.06. пожар был локализован, в 3.27. ликвидировано открытое горение. В настоящее время продолжается проливка.
Площадь пожара составила 480 кв.м. Пострадавших нет. Уже установлено, что пожар был поздно обнаружен и поздно вызвана пожарная охрана.
Сгоревшее помещение являлось складом мебельного производства ООО «Фиеста». На нём хранились деревянные заготовки продукции.
К ликвидации пожара привлекались 35 человек и 12 единиц техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU