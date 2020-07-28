2020-07-28T15:10:40+03:00
Происшествия

Муромлянин, наехавший на судебного пристава, может сесть на десять лет

В отношении должника возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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У тридцатитрехлетнего муромлянина, накопившего долгов, судебные приставы-исполнители должны были изъять автомобиль. Но мужчина не хотел добровольно расставаться со своей собственностью и, угрожая применить насилие опасное для жизни и здоровья, пытался совершать наезды передней частью автомобиля на трех приставов-исполнителей УФССП России по Владимирской области города Муром и Муромского района. Одна из таких попыток оказалась удачной - подозреваемый совершил наезд на тридцатишестилетнего судебного пристав, который пострадал. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, но вину муромлянин так и не признал. Если суд признает его вину, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Кстати, как отмечают в региональном Следкоме, муромлянин задолжал приличную сумму: в отношении него и членов его семьи на принудительном исполнении находятся около пятнадцати исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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