2020-07-28T13:14:42+03:00
Общество

В Коврове мужчина хотел спрыгнуть с пятого этажа

Спасателям удалось уговорить его вернуться в квартиру
Виктория СУХОВА
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Вечером 27 июля в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о том, что мужчина хочет спрыгнуть с окна 5-го этажа.К месту вызова были высланы все спецслужбы.

-Мужчина на контакт не шел, был очень подавлен и расстроен, - рассказал Михаил Быков спасатель поисково-спасательного отряда Коврова. - На место был запрошен пожарный авто-коленчатый подъемник. Пока ожидали прибытие дополнительных сил, прорабатывали несколько вариантов. Первый - спуск с крыши при помощи альпинистского снаряжения.Второй - словесно установить контакт.

Большими усилиями получилось завязать разговор с мужчиной. Спустя какое-то время он согласился залезть в комнату и открыть дверь, но в это время уже в комнату проникла другая группа из полицейских и спасателей.

Мужчина был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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