Меленковца оштрафовали за нарушение правил охоты

26 Июль 2020 2020-07-26T15:20:12+03:00

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Охотника, гулявшего по территории Ляховского охотучастка с расчехленным собранным ружьем и патронами 12 калибра в количестве 20 штук с дробью №7, заметили в конце апреля сотрудники Госохотинспекции. Поскольку из-за пандемии весенняя охота в этом году была запрещена, в отношении мужчины составили протокол и за нарушение правил охоты оштрафовали на тысячу рублей. Охотник обжаловал это решение сначала в Меленковском районном суде, а потом и в областном, настаивая, что ничего не нарушил: у него было разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а охоту с подхода он не осуществлял. Но суд его доводы признал неубедительными: весной охотиться можно только из укрытия, а передвижение в охотничьих угодьях с расчехленными ружьями является нарушением правил весенней охоты. И заплатить штраф охотнику все же придется.

ИСТОЧНИК KP.RU