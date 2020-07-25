Владимирские абитуриенты могут отправить документы в вуз почтой

25 Июль 2020 2020-07-25T11:53:41+03:00

Во Владимирской области идет приемная кампания в вузы. Абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России.

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Этот способ подачи документов избавляет абитуриента от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Во время приемной кампании УФПС Владимирской уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.

Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, нужно:

1. Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте.

2. Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.

3. Правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

4. Отправлять документы нужно заказным письмом или письмом с описью вложения и уведомлением. Почтовому отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

5. Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также, если возникнут вопросы по доставке отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU