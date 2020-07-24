2020-07-24T16:02:20+03:00
Происшествия

В Собинском районе полностью сгорела дача, погиб 70-летний мужчина

По одной версии пожар произошел из-за неисправной самодельной печки
Алексей СУХОВ
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24 июля в 8.02 в главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревянном дачном доме в СНТ "Луговское", что находится в Собинском районе.

К моменту приезда пожарных дом горел уже полностью. Когда огонь был потушен спасатели обнаружили в доме обгоревшее тело мужчины 1950 года рождения. Как удалось установить дознавателям МЧС России, на момент пожара мужчина в домике находился один. Причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём. Ещё одна рассматриваемая версия – это неисправность самодельной отопительной печи, которой регулярно пользовался погибший.

К ликвидации последствий привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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