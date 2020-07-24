Во Владимирской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

24 Июль 2020 2020-07-24T13:45:36+03:00

Он стартует с 25 июля

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С 25 июля стартует сезон охоты с подружейными собаками, имеющими дипломы полевых испытаний, на болотно-луговую дичь. Основными видами такой дичи во Владимирской области являются дупель, бекас и коростель.

С 5 августа также с подружейными собаками разрешается охота на полевую (перепел) и степную дичь (вяхирь и сизый голубь).

С 15 августа начнётся массовая охота на водоплавающую и боровую дичь (вальдшнеп и рябчик). Добыча пернатой дичи в летне-осенний период во Владимирской области разрешена по 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU