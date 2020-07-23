Муромлянин обокрал напарника и ограбил пенсионерку

23 Июль 2020 2020-07-23T15:23:02+03:00

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Тридцативосьмилетний муромлянин в одной из районных деревень работал в гараже с напарником м, воспользовавшись тем, что мужчина отвлёкся, взял чужой сотовый телефон и с помощью мобильного приложения перевел восемь тысяч со счета знакомого своей родственнице. В середине июля на одной из улиц Мурома он подставил подножку пожилой женщине, выхватил у упавшей сумку с телефоном, банковской картой и паспортом. Позднее с ее счета он перевел себе 4700 рублей, а общая сумма ущерба составила восемь тысяч. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сумку и сотовый телефон он сжег, а документы вернули владелице после того, как задержали злоумышленника, кстати, уже судимого.

ИСТОЧНИК KP.RU